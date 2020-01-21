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Светлана Захарова раскрыла детали романа с Вадимом Репиным

Светлана Захарова и Вадим Репин находятся в счастливом браке уже более 19 лет, чему поспособствовало необычное знакомство. Прима-балерина Большого театра раскрыла детали романа с известным скрипачом.

В новом выпуске ток-шоу "Судьба человека" на канале "Россия-1" гостем студии выступила знаменитая балерина Светлана Захарова. В ходе беседы с телеведущим танцовщица поделилась воспоминаниями о том, как начались её отношения с Вадимом Репиным. Впервые она увидела своего будущего мужа на концертном выступлении и позднее отправилась к нему в гримерку за автографом. Эта встреча не привела ни к чему серьезному до поездки примы-балерины Большого театра на гастроли в Японию. Оказалось, что в Токио должен был выступать её новый кумир, с которым она впоследствии не расставалась.

Свои отношения с мужем Захарова описала подобным образом: "Мне казалось, что я его прекрасно знаю уже много лет. Избранник стал для меня близким и родным человеком. Он окружил меня теплотой и вниманием". Кроме прочего, одной из главных частей их 19-летней семейной жизни было воспитание дочери. 9-летняя Анна решила не идти по стопам матери, отдав предпочтение художественной гимнастике, в чем её всецело поддерживают знаменитые родители.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:46

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