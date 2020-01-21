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Наталья Поклонская отреагировала на слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение о словах экс-участницы «Дом-2» Алены Водонавевой насчет того, что начнет рожать «быдло» ради материнского капитала. Свой ответ на заявление звезды телестройки Наталья Поклонская высказала в своем личном Telegram-канале.

Наталья Поклонская отреагировала на слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале

По словам Натальи Поклонской, не нужно эфиры на федеральных телеканалах выделять под подобные темы. Она уверена, что для этого даже уже придумали специализированные проекты, а именно «Дом-2», который показывают на ТНТ уже пятнадцать лет. Помимо этого, депутат подчеркивает, что абсолютно не стоит участников телестройки или его ведущих приравнивать к экспертам в области политики или другой серьезной сфере.

Наталья Поклонская в своем комментарии отмечает, что материнский капитал невозможно потратить на алкоголь или свои какие-то прихоти, а это значит, что пугать население своей безграничной глупостью не надо. Стоит отметить, что не согласен с заявлениями Алены Водонаевой Владимир Соловьев, который работает на телевидении, он просит не заострять внимание на ее глупых словах.


Напомним, ранее Алена Водонаева в личном аккаунте Instagram писала о том, что увеличение материнского капитала вряд ли поможет решить проблему демографии в России.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:35

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