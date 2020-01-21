Наталья Поклонская отреагировала на слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о маткапитале





По словам Натальи Поклонской, не нужно эфиры на федеральных телеканалах выделять под подобные темы. Она уверена, что для этого даже уже придумали специализированные проекты, а именно «Дом-2», который показывают на ТНТ уже пятнадцать лет. Помимо этого, депутат подчеркивает, что абсолютно не стоит участников телестройки или его ведущих приравнивать к экспертам в области политики или другой серьезной сфере.Наталья Поклонская в своем комментарии отмечает, что материнский капитал невозможно потратить на алкоголь или свои какие-то прихоти, а это значит, что пугать население своей безграничной глупостью не надо. Стоит отметить, что не согласен с заявлениями Алены Водонаевой Владимир Соловьев, который работает на телевидении, он просит не заострять внимание на ее глупых словах.Напомним, ранее Алена Водонаева в личном аккаунте Instagram писала о том, что увеличение материнского капитала вряд ли поможет решить проблему демографии в России.