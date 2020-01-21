"Будем зажигать свое": Любовь Толкалина в купальнике и пуховике сообщила об отсутствии солнца в Крыму

Любовь Толкалина разместила фотографию, сделанную на берегу моря. Знаменитость сфотографирована в полосатом раздельном купальнике и пуховике ниже колен. Свой образ актриса дополнила туфлями на высоком каблуке. Любовь Толкалина стоит подняв одну руку вверх, а другой придерживает свою куртку, чтобы она не развивалась на ветру. В комментарии к публикации на странице в Instagram известная актриса написала: "Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое".Пользователи Сети высоко оценили пост знаменитости. Они написали, что Любовь Толкалина очень смелая, поскольку раздеться в январе может не каждый человек. Многие пожелали артистке не заболеть и отметили, что снимок получился необычным и изящным. Также фанаты пришли в восторг от стройной фигуры актрисы.