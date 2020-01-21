АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

"Будем зажигать свое": Любовь Толкалина в купальнике и пуховике сообщила об отсутствии солнца в Крыму

Любовь Толкалина в купальнике и пуховике сообщила подписчикам в социальной сети Instagram, что солнца в Крыму тоже нет. Актриса написала, что теперь она будет зажигать свое.

Любовь Толкалина разместила фотографию, сделанную на берегу моря. Знаменитость сфотографирована в полосатом раздельном купальнике и пуховике ниже колен. Свой образ актриса дополнила туфлями на высоком каблуке. Любовь Толкалина стоит подняв одну руку вверх, а другой придерживает свою куртку, чтобы она не развивалась на ветру. В комментарии к публикации на странице в Instagram известная актриса написала: "Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое".

Пользователи Сети высоко оценили пост знаменитости. Они написали, что Любовь Толкалина очень смелая, поскольку раздеться в январе может не каждый человек. Многие пожелали артистке не заболеть и отметили, что снимок получился необычным и изящным. Также фанаты пришли в восторг от стройной фигуры актрисы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей сообщила о том, что ей нужна срочная…
«Аренда до конца сезона»: Александр Кокорин будет выступать за ФК…
Игорь Николаев первый раз встретился с Аллой Пугачевой в 19…
В Архангельске разъяренная кошка два дня не выпускала из кухни свою…
Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в эффектном алом…
Sony официально снизила цену на актуальные консоли Playstation…
Лера Кудрявцева рассказала о жизни после удаления имплантов из…
Наталья Поклонская отреагировала на слова звезды «Дом-2» Алены Водонаевой о…
Scania вскоре выпустит первые электрогрузовики, работающие на…
"Довела себя до истощения": Чрезмерное похудение Полины Гагариной вызвало осуждение со стороны…
Недостаток спорта может привести к снижению…
Иван Ургант кардинально сменил имидж и сообщил о возвращении к работе после…
Певица Пелагея поздравила трёхлетнюю дочь Таисию с днём рождения забавным…
Ученые рассказали об особенностях "мертвой зоны" в Тихом…
Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка…
Ученые: Китайский коронавирус передается от человека к…
«Устроила жуть! Опозорилась»: Анастасия Волочкова вспомнила, как впустила Ксению Собчак в свой…
Новый iPhone 12 Pro будет заметно отличаться от iPhone 11…
"Я счастлив, что в моей жизни есть такой удивительный человек": Филипп Киркоров поздравил Этери Карапетян с…
Дочь Дмитрия Пескова прошла военную подготовку в лагере для тренировки спецназа в…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала подарок от Давида Манукяна за миллион…
Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими…
Ученые назвали причины, из-за которых возникает внезапный…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель принесла заключение от врача, который поставил ее мужу диагноз - сотрясение…
«Здесь не нужно спешить»: Мария Ивакова о свадьбе с Никитой…
Безработный житель Москвы снял скальп с пожилой…
Константин Меладзе: "По итогам 2019 года Валерий Меладзе снова самый популярный артист на радиостанциях…
Сын Домогарова сначала не хотел приглашать отца сыграть роль в своем фильме…
Просмотреть все новости