Ученые рассказали, какие возможности для науки открылись после изучения мозга Ленина





Немногим известен факт того, что похороны Ленина в 1924 году происходили уже после изъятия мозга из тела руководителя Октябрьской революции 1917 года. Хотя идея сохранить останки революционера принадлежала Дзержинскому, этим случаем решили воспользоваться ученые из бывшего Института мозга, пытаясь найти источник "гениальности" знаменитого теоретика марксизма. Эксперты смогли детально изучить главный орган ЦНС Ленина, который оказался в довольно плохом состоянии.Отмечались уменьшенные размеры и вес органа, едва достигающий 1300 граммов при норме в 1800-2000 граммов. Само исследование происходило под руководством немецкого невролога Оскара Фогта, который позднее заявлял об обнаружении в лобной области "каких-то огромных размеров клеток". С развалом СССР было выяснилось, что подобные умозаключения были всего лишь политическим заказом для укрепления социалистических и материалистических идей. Кроме прочего, в нынешнем Центре неврологии РАМН хранятся мозги других общественных деятелей, вроде Маяковского, Кирова, Горького, Цеткин, Луначарского, Ландау, Станиславского и Циолковского. Хотя их изучение было важно для понимания принципов работы ЦНС, до сих пор не была найдена связь между гениальностью и строением мозга.