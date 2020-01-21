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Игорь Николаев первый раз встретился с Аллой Пугачевой в 19 лет

Игорь Николаев поделился историей о том, как в первый раз встретился с Аллой Пугачевой. Композитор отметил, что на момент знакомства с Примадонной отечественной эстрады ему было всего 19 лет.
Игорь Николаев первый раз встретился с Аллой Пугачевой в 19 лет

17 января известный музыкант Игорь Николаев отметил свое 60-летие. В честь этого события певец в эфире радио Sputnik рассказал интересные детали своей жизни. В том числе он вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Артист отметил, что в тот момент находился в «Останкино» на записи песни «Хороши вечера на Оби», которую исполняла Ирина Бржевская. Тогда начинающий музыкант работал с певицей в Москонцерте. В тот момент им для выступления пошили интересные кримпленовые синие костюмы. Как отметил Николаев, это было довольно необычное решение для того времени, поскольку общепринятым цветом был серый.

В перерыве между съемками Николаев вместе с приятелем отправились в буфет, где встретились с Аллой Пугачевой. По словам Николаева, он набрался смелости и подошел познакомиться. Артист начал разговор с того, что слышал о наборе нового коллектива, хотя на самом деле это был выдуманный повод. Алла Пугачева назначила им с приятелем прослушивание между своими выступлениями. Приятеля знаменитости не приняли, а музыка Николаева пришлась Примадонне по вкусу.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:06

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