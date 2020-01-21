Игорь Николаев первый раз встретился с Аллой Пугачевой в 19 лет





17 января известный музыкант Игорь Николаев отметил свое 60-летие. В честь этого события певец в эфире радио Sputnik рассказал интересные детали своей жизни. В том числе он вспомнил, как познакомился с Аллой Пугачевой. Артист отметил, что в тот момент находился в «Останкино» на записи песни «Хороши вечера на Оби», которую исполняла Ирина Бржевская. Тогда начинающий музыкант работал с певицей в Москонцерте. В тот момент им для выступления пошили интересные кримпленовые синие костюмы. Как отметил Николаев, это было довольно необычное решение для того времени, поскольку общепринятым цветом был серый.В перерыве между съемками Николаев вместе с приятелем отправились в буфет, где встретились с Аллой Пугачевой. По словам Николаева, он набрался смелости и подошел познакомиться. Артист начал разговор с того, что слышал о наборе нового коллектива, хотя на самом деле это был выдуманный повод. Алла Пугачева назначила им с приятелем прослушивание между своими выступлениями. Приятеля знаменитости не приняли, а музыка Николаева пришлась Примадонне по вкусу.