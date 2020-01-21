В Архангельске разъяренная кошка два дня не выпускала из кухни свою хозяйку
Женщине из Архангельска не позволяла в течение двух дней выйти из кухни разъяренная кошка. Домашнее животное бросалось на свою хозяйку при каждой ее попытке покинуть пределы помещения.
Пострадавшая особа рассказала, что ее домашняя кошка внезапно «взбесилась». Хозяйка в тот момент находилась на кухне. При попытке женщины перейти в другую комнату, животное напало на нее. И так случалось каждый раз, когда она пробовала выйти. Такое поведение кошки длилось два дня, пока женщину в окне на третьем этаже не заметил проходивший мимо дома мужчина. Он услышал просьбу о помощи и вызвал спасательную службу.
Спасатели были вынуждены подниматься по лестнице к окну квартиры и ловить разъяренное животное. Им удалось это сделать благодаря использованию одеяла. Кошку поместили в клетку и отдали хозяйке.
Пострадавшая особа рассказала, что ее домашняя кошка внезапно «взбесилась». Хозяйка в тот момент находилась на кухне. При попытке женщины перейти в другую комнату, животное напало на нее. И так случалось каждый раз, когда она пробовала выйти. Такое поведение кошки длилось два дня, пока женщину в окне на третьем этаже не заметил проходивший мимо дома мужчина. Он услышал просьбу о помощи и вызвал спасательную службу.
Спасатели были вынуждены подниматься по лестнице к окну квартиры и ловить разъяренное животное. Им удалось это сделать благодаря использованию одеяла. Кошку поместили в клетку и отдали хозяйке.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:00