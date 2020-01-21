В Архангельске разъяренная кошка два дня не выпускала из кухни свою хозяйку





Пострадавшая особа рассказала, что ее домашняя кошка внезапно «взбесилась». Хозяйка в тот момент находилась на кухне. При попытке женщины перейти в другую комнату, животное напало на нее. И так случалось каждый раз, когда она пробовала выйти. Такое поведение кошки длилось два дня, пока женщину в окне на третьем этаже не заметил проходивший мимо дома мужчина. Он услышал просьбу о помощи и вызвал спасательную службу.Спасатели были вынуждены подниматься по лестнице к окну квартиры и ловить разъяренное животное. Им удалось это сделать благодаря использованию одеяла. Кошку поместили в клетку и отдали хозяйке.