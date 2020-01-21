Кейт Миддлтон появилась на приеме в Букингемском дворце в эффектном алом платье

Фотоснимки с мероприятия появились в Instagram-аккаунте официальной лондонской резиденции британских монархов. Кейт Миддлтон подобрала к наряду замшевые туфли алого цвета, а волосы решила не заплетать. Стильный образ герцогини дополнял клатч в тон к платью и обуви. Что касается принца Уильяма, на приём в Букингемском дворце он пришёл в тёмно-синем костюме.Как видно на фотографиях, королевская чета пребывала в отличном настроении. Отмечается, что на протяжении всего мероприятия супруги охотно общались с приглашёнными лицами, а также много шутили друг с другом. Обращаясь к гостям, принц Уильям отметил, что Африка занимает в его сердце особое место, так как именно туда его и брата Гарри привёз их отец, принц Уэльский Чарльз, после гибели матери – принцессы Дианы.Кроме того, внук британской королевы поделился с присутствовавшими на ужине и своими воспоминаниями о времени, когда он принял решение сделать избраннице предложение руки и сердца. Как отметил наследник престола, самым романтичным местом для важного жизненного момента ему тогда показалась именно Кения – страна на восточном побережье Африки, омываемом Индийским океаном.