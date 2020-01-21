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Scania вскоре выпустит первые электрогрузовики, работающие на водороде

Scania совместно с фирмой ASKO решила внести инновации в сфере коммерческих автомобилей, разрабатывая модель Scania G 350. Шведский производитель вскоре выпустит первые электрогрузовики, работающие на водороде.

Оптимального решения для электрификации тяжелых коммерческих автомобилей не существует, но шведская компания Scania хочет это опровергнуть. Одним из технологических достижений, которые фирма свершила со своим заказчиком ASKO, являются электрические грузовики на топливных элементах с водородным газом. Разработка сейчас переходит в следующую фазу, когда четыре грузовика введут в эксплуатацию в пилотном режиме. Прототипы станут основой для дальнейшего изучения и развития этой технологии.

Для первых экземпляров будет использована Scania G350 с колесной формулой 6х2 полной массой 26 1 тонн. Известно, что двигатель внутреннего сгорания в приводной части четырех грузовиков заменили электрическим агрегатом, который обеспечивает 210 кВт непрерывной мощности с 2-диапазонной трансмиссией, генерирующей максимальный крутящий момент до 2200 Нм. Предположительная дальность езды на одном заряде варьируется от 400 до 500 километров. По мнению экспертов бренда, водород является следующей ступенью для автомобильной промышленности в целом, и для электрических грузовиков в частности.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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