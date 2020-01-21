Недостаток спорта может привести к снижению либидо
Дефицит физической активности в жизни того или иного человека, может спровоцировать снижение либидо. Кроме того, на него могут влиять другие факторы: стресс и хроническая усталость.
Как пишет издание «Слово и дело», либидо может быть снижено из-за огромного набора негативных факторов. К ним принято относить депрессию и стресс, заниженную самооценку и постоянную усталость. Кроме того, сексуальная активность человека заметно ухудшается в случае нарушения функций эндокринной системы и ее центра – щитовидной железы. Наконец, обозначить указанную проблему может нездоровое питание, обезвоживание организма и даже недостаток физической активности.
Так, из-за малоподвижного образа жизни в организме происходит накопление лишнего веса, что повышает шансы развития психологического стресса. Данные факторы могут оказать очень негативное воздействие на гормональный фон, в частности, на выработку тестостерона и эстрогена. При этом, именно тестостерон отвечает за либидо человека.
Как пишет издание «Слово и дело», либидо может быть снижено из-за огромного набора негативных факторов. К ним принято относить депрессию и стресс, заниженную самооценку и постоянную усталость. Кроме того, сексуальная активность человека заметно ухудшается в случае нарушения функций эндокринной системы и ее центра – щитовидной железы. Наконец, обозначить указанную проблему может нездоровое питание, обезвоживание организма и даже недостаток физической активности.
Так, из-за малоподвижного образа жизни в организме происходит накопление лишнего веса, что повышает шансы развития психологического стресса. Данные факторы могут оказать очень негативное воздействие на гормональный фон, в частности, на выработку тестостерона и эстрогена. При этом, именно тестостерон отвечает за либидо человека.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:16