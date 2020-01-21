Иван Ургант кардинально сменил имидж и сообщил о возвращении к работе после отпуска

Около недели назад Иван Ургант похвастался поклонникам новой прической. Тогда телеведущий сообщил, что собирается в отпуск, но не уточнил куда именно. Сегодня знаменитость показал новый снимок, на котором он снова кардинально сменил имидж. На фото ведущий шоу "Вечерний Ургант" запечатлен в белой футболке, а его волосы подстрижены очень коротко. Свой новый образ Иван Ургант дополнил усами. В комментарии к посту в Instagram-аккаунте телеведущий решил пошутить и написала: "Иван Торопыжкин пошёл на работу!".Подписчики отметили, что такая прическа подходит знаменитости. Некоторые заметили в глазах Ивана Урганта печаль и пришли к выводу, что это из-за окончания отпуска. Многие начали спрашивать, где отдыхал телеведущий, но ответа пока не получили. Фанаты оставили своим комплименты и множество отметок "Мне нравится".