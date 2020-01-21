Ученые рассказали об особенностях "мертвой зоны" в Тихом океане





Точка Немо - самое отдаленное место на Земле от суши, является столь отрезанным от цивилизации, что ближайшими людьми могут быть только космонавты. Официально известный как "океанический полюс недоступности", он является окруженным более чем 1,6 тысячами км океана во всех направлениях.Поскольку точка находится в "наименее биологически активным регионом мирового океана", ученые были удивлены, когда в 1997 году они обнаружили один из самых громких подводных звуков, когда-либо зарегистрированных возле полюса. Озадаченные сотрудники из Национального управления океанических и атмосферных исследований назвали этот загадочный шум The Bloop. В конечном счете, его было идентифицировано как звук ломающегося льда от Антарктиды.Другой интересной особенностью региона является повышенное количество ультрафиолета и чрезвычайно низкое содержание питательных веществ. Недавняя экспедиция совершила невероятное открытие касательно обитающих здесь организмов. Оказалось, что ранее находимые популяции на глубине 500 и более метров, теперь переместились в поверхностные воды. Причиной послужила адаптация микроорганизмов к условиям высокой солнечной освещенности. Хотя их рост ограничивается слабой концентрацией питательных веществ, они способны выжить даже в экстремальной среде.