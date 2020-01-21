«Устроила жуть! Опозорилась»: Анастасия Волочкова вспомнила, как впустила Ксению Собчак в свой особняк





В своей книге «Плата за успех», которую Волочкова называет автобиографической, она написала о Николае Баскове и Игоре Николаеве. Однако ни одним словом балерина не обмолвилась, что знакома или общалась с женой Константина Богомолова Ксенией Собчак.Когда у балерины спросили о том, почему она не написала о светской львице ни одного слова, то Волочкова отметила, что не обязана посвящать строки «неизвестно кому». По словам звезды, когда-то она совершила опрометчивый поступок и пустила в свой особняк журналистку. Ксения Собчак все перевернула с ног на голову, но нормального интервью якобы так и не вышло. Анастасия Волочкова была разочарована после общения со светской львицей.Ко всему Анастасия Волочкова подчеркивает, что ее труд не о звездах российского шоу-бизнеса, а о том, что у нее получилось пройти тернистый путь, прежде чем завоевать успех.