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«Устроила жуть! Опозорилась»: Анастасия Волочкова вспомнила, как впустила Ксению Собчак в свой особняк

Совсем недавно Анастасия Волочкова отметила свой день рождения. У балерины начали спрашивать, а почему в своей книге «Плата за успех» она ни слова не сказала о Ксении Собчак. Звезда ответила, что ей нечего сказать о телеведущей, так как когда она пустила ведущую в дом, то та устроила в нем просто жуть.
«Устроила жуть! Опозорилась»: Анастасия Волочкова вспомнила, как впустила Ксению Собчак в свой особняк

В своей книге «Плата за успех», которую Волочкова называет автобиографической, она написала о Николае Баскове и Игоре Николаеве. Однако ни одним словом балерина не обмолвилась, что знакома или общалась с женой Константина Богомолова Ксенией Собчак.

Когда у балерины спросили о том, почему она не написала о светской львице ни одного слова, то Волочкова отметила, что не обязана посвящать строки «неизвестно кому». По словам звезды, когда-то она совершила опрометчивый поступок и пустила в свой особняк журналистку. Ксения Собчак все перевернула с ног на голову, но нормального интервью якобы так и не вышло. Анастасия Волочкова была разочарована после общения со светской львицей.


Ко всему Анастасия Волочкова подчеркивает, что ее труд не о звездах российского шоу-бизнеса, а о том, что у нее получилось пройти тернистый путь, прежде чем завоевать успех.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:42

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