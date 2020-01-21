Лера Кудрявцева рассказала о жизни после удаления имплантов из груди

Лера Кудрявцева провела на больничной койке почти месяц из-за того, что один из имплантов в груди повредился, что привело к проникновению жидкости в мышцы. Операция по устранению последствий длилась четыре часа. На данный момент телеведущая проходит реабилитацию и соблюдает строгий режим. Из-за этих ограничений звезда не отправилась в зимний отпуск. Знаменитость ни капли об этом не жалеет, поскольку уверена, что главное – крепкое здоровье.На своей странице в Instagram Лера Кудрявцева подробно описывает проблему, с которой ей пришлось столкнуться. Звезда уверена, что это может уберечь многих женщин от необдуманных поступков. Сама знаменитость пересмотрела свои взгляды и считает естественные формы самыми удачными. Сейчас она не понимает, зачем в свое время решилась на операцию по установке имплантов. По мнению ведущей, важно любить свое тело таким, какое оно есть, и подчеркивать свои сильные стороны.