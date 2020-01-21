"Довела себя до истощения": Чрезмерное похудение Полины Гагариной вызвало осуждение со стороны поклонников
Известная российская певица Полина Гагарина в эти дни проводит отпуск в кругу своей семьи на Мальдивских островах. Знаменитость охотно публикует на своей страничке фотографии в купальнике, демонстрируя поклонникам подтянутую фигуру, однако многие из них начали переживать из-за чрезмерной худобы любимой артистки.
Поводом для беспокойства поклонников стала публикация новой фотографии, на которой Гагарина позирует висящей на специальных тканевых полотнах. Подписчики певицы сразу же обратили внимание на худобу ее ног, а если судить по комментариям под этой публикацией, то они даже начали сравнивать с зубочистками.
Более того, многие отметили, что в стремлении к идеальной фигуре Полина Гагарина в буквальном смысле довела себя до истощения. Впрочем, сама артистка старается не реагировать на такую критику, более того, всем своим видом она показывает, что полностью довольна собой и старается получить максимум удовольствия от солнца, теплой погоды, моря и общения со своими близкими: супругом Дмитрием Исхаковым, дочерью Мией и сыном Андреем.
Поводом для беспокойства поклонников стала публикация новой фотографии, на которой Гагарина позирует висящей на специальных тканевых полотнах. Подписчики певицы сразу же обратили внимание на худобу ее ног, а если судить по комментариям под этой публикацией, то они даже начали сравнивать с зубочистками.
Более того, многие отметили, что в стремлении к идеальной фигуре Полина Гагарина в буквальном смысле довела себя до истощения. Впрочем, сама артистка старается не реагировать на такую критику, более того, всем своим видом она показывает, что полностью довольна собой и старается получить максимум удовольствия от солнца, теплой погоды, моря и общения со своими близкими: супругом Дмитрием Исхаковым, дочерью Мией и сыном Андреем.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:21