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Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка Моцартом

Алексей Воробьёв сообщал своим преданным поклонникам, что назвал щенка, купленного в честь дня рождения, Моцартом. Также музыкант показал в Instagram прогулку с новым питомцем.
Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка Моцартом

Накануне Алексей Воробьёв отпраздновал свой 32 день рождения. Знаменитость подарил себе щенка той же породы, что и его умерший несколько лет назад пес Элвис-Мэлвис. Певец отметил, что еще не придумал кличку новому питомцу и подписчики попросили его сообщить, как только он назовет щенка. Сегодня исполнитель показал смешное видео, на котором запечатлён вельш-корги, он не хочет идти, а Алексею Воробьёву приходится буквально тащить его по полу. В комментарии к посту в социально сети Instagram певец написал: "Прогулка с Моцартом".

Подписчики с юмором отнестись к публикации и поблагодарили певца за поднятое настроение. Многие написали, что малыш явно не хочет гулять, ему лучше поспать или просто полежать. Некоторые сравнили щенка на видео с собой. Фанаты были рады узнать, что собаку Алексей Воробьёв назвал Моцартом. За несколько минут публикацию просмотрели 137 000 раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54

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