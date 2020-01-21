Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка Моцартом
Алексей Воробьёв сообщал своим преданным поклонникам, что назвал щенка, купленного в честь дня рождения, Моцартом. Также музыкант показал в Instagram прогулку с новым питомцем.
Накануне Алексей Воробьёв отпраздновал свой 32 день рождения. Знаменитость подарил себе щенка той же породы, что и его умерший несколько лет назад пес Элвис-Мэлвис. Певец отметил, что еще не придумал кличку новому питомцу и подписчики попросили его сообщить, как только он назовет щенка. Сегодня исполнитель показал смешное видео, на котором запечатлён вельш-корги, он не хочет идти, а Алексею Воробьёву приходится буквально тащить его по полу. В комментарии к посту в социально сети Instagram певец написал: "Прогулка с Моцартом".
Подписчики с юмором отнестись к публикации и поблагодарили певца за поднятое настроение. Многие написали, что малыш явно не хочет гулять, ему лучше поспать или просто полежать. Некоторые сравнили щенка на видео с собой. Фанаты были рады узнать, что собаку Алексей Воробьёв назвал Моцартом. За несколько минут публикацию просмотрели 137 000 раз.
Накануне Алексей Воробьёв отпраздновал свой 32 день рождения. Знаменитость подарил себе щенка той же породы, что и его умерший несколько лет назад пес Элвис-Мэлвис. Певец отметил, что еще не придумал кличку новому питомцу и подписчики попросили его сообщить, как только он назовет щенка. Сегодня исполнитель показал смешное видео, на котором запечатлён вельш-корги, он не хочет идти, а Алексею Воробьёву приходится буквально тащить его по полу. В комментарии к посту в социально сети Instagram певец написал: "Прогулка с Моцартом".
Подписчики с юмором отнестись к публикации и поблагодарили певца за поднятое настроение. Многие написали, что малыш явно не хочет гулять, ему лучше поспать или просто полежать. Некоторые сравнили щенка на видео с собой. Фанаты были рады узнать, что собаку Алексей Воробьёв назвал Моцартом. За несколько минут публикацию просмотрели 137 000 раз.