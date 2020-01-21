Алексей Воробьёв назвал купленного в честь дня рождения щенка Моцартом

Накануне Алексей Воробьёв отпраздновал свой 32 день рождения. Знаменитость подарил себе щенка той же породы, что и его умерший несколько лет назад пес Элвис-Мэлвис. Певец отметил, что еще не придумал кличку новому питомцу и подписчики попросили его сообщить, как только он назовет щенка. Сегодня исполнитель показал смешное видео, на котором запечатлён вельш-корги, он не хочет идти, а Алексею Воробьёву приходится буквально тащить его по полу. В комментарии к посту в социально сети Instagram певец написал: "Прогулка с Моцартом".Подписчики с юмором отнестись к публикации и поблагодарили певца за поднятое настроение. Многие написали, что малыш явно не хочет гулять, ему лучше поспать или просто полежать. Некоторые сравнили щенка на видео с собой. Фанаты были рады узнать, что собаку Алексей Воробьёв назвал Моцартом. За несколько минут публикацию просмотрели 137 000 раз.