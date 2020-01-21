Певица Пелагея поздравила трёхлетнюю дочь Таисию с днём рождения забавным видео
Ровно три года назад певица и автор песен Пелагея родила своего первого ребёнка – дочь Таисию. Сегодня в своём Instagram-микроблоге исполнительница опубликовала забавное видео с трёхлетней наследницей, в посте к которому поздравила малышку с днём рождения.
На протяжении предыдущего года Пелагея периодически записывала на камеру различные интересные моменты из жизни дочери, а ко дню рождения смонтировала видеозаписи и фото в один ролик. В посте к публикации артистка выразила радость в связи с развитием современных технологий, позволяющих родителям фиксировать забавные ситуации с малышами и затем, спустя годы, их просматривать, погружаясь в испытываемые когда-то эмоции.
На кадрах видеоролика маленькая Таисия то с интересом исследует туфли на высоком каблуке своей звёздной мамы, то играет с её расчёсками и феном, то перемешивает приготовленный к ужину салат, передавая в это время привет бабушке, то наблюдает за Пелагеей по телевизору, а также делает многое другое.
В своё видеопоздравление исполнительница включила нежные фотоснимки дочери с её отцом, хоккеистом Иваном Телегиным. И хотя на данный момент известно, что супруги собираются разводиться, они решили сохранить дружеские отношения ради Таисии.
На протяжении предыдущего года Пелагея периодически записывала на камеру различные интересные моменты из жизни дочери, а ко дню рождения смонтировала видеозаписи и фото в один ролик. В посте к публикации артистка выразила радость в связи с развитием современных технологий, позволяющих родителям фиксировать забавные ситуации с малышами и затем, спустя годы, их просматривать, погружаясь в испытываемые когда-то эмоции.
На кадрах видеоролика маленькая Таисия то с интересом исследует туфли на высоком каблуке своей звёздной мамы, то играет с её расчёсками и феном, то перемешивает приготовленный к ужину салат, передавая в это время привет бабушке, то наблюдает за Пелагеей по телевизору, а также делает многое другое.
В своё видеопоздравление исполнительница включила нежные фотоснимки дочери с её отцом, хоккеистом Иваном Телегиным. И хотя на данный момент известно, что супруги собираются разводиться, они решили сохранить дружеские отношения ради Таисии.
https://dni24.com/exclusive/253961-dva-haraktera-dve-silnye-lichnosti-mat-pelagei-prokommentirovala-razvod-pevicy-i-ivana-telegina.html
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:06