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Певица Пелагея поздравила трёхлетнюю дочь Таисию с днём рождения забавным видео

Ровно три года назад певица и автор песен Пелагея родила своего первого ребёнка – дочь Таисию. Сегодня в своём Instagram-микроблоге исполнительница опубликовала забавное видео с трёхлетней наследницей, в посте к которому поздравила малышку с днём рождения.
Певица Пелагея поздравила трёхлетнюю дочь Таисию с днём рождения забавным видео

На протяжении предыдущего года Пелагея периодически записывала на камеру различные интересные моменты из жизни дочери, а ко дню рождения смонтировала видеозаписи и фото в один ролик. В посте к публикации артистка выразила радость в связи с развитием современных технологий, позволяющих родителям фиксировать забавные ситуации с малышами и затем, спустя годы, их просматривать, погружаясь в испытываемые когда-то эмоции.

На кадрах видеоролика маленькая Таисия то с интересом исследует туфли на высоком каблуке своей звёздной мамы, то играет с её расчёсками и феном, то перемешивает приготовленный к ужину салат, передавая в это время привет бабушке, то наблюдает за Пелагеей по телевизору, а также делает многое другое.

В своё видеопоздравление исполнительница включила нежные фотоснимки дочери с её отцом, хоккеистом Иваном Телегиным. И хотя на данный момент известно, что супруги собираются разводиться, они решили сохранить дружеские отношения ради Таисии.

https://dni24.com/exclusive/253961-dva-haraktera-dve-silnye-lichnosti-mat-pelagei-prokommentirovala-razvod-pevicy-i-ivana-telegina.html
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:06

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