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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала подарок от Давида Манукяна за миллион рублей

Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова вчера отпраздновала свой день рождения. Порадовал певицу и ее новый молодой человек Давид Манукян. Он подарил любимой украшения, которые стоят около миллиона рублей.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала подарок от Давида Манукяна за миллион рублей

На протяжении всего дня Ольгу Бузову радовали самыми разными подарками. Так, например, с самыми искренними пожеланиями Яна Акру, которая дружит с Ольгой Бузовой, попросила ее бойфренда Давида Манкуяна передать от нее подарок. Девушка подготовила для звезды два клатча золотого цвета.

Естественно, что больше всего фанатов Ольги волновало, а что подарит ей в ее день Давид. Манукян до последнего сохранял интригу. Он говорил, что свой сюрприз для любимой женщины готовит на вечер. И вот, наконец, в stories в Instagram у певицы Ольги Бузовой появилось новое видео. Девушка показала браслет с бриллиантами от Cartier. Его примерную стоимость оценивают в миллион рублей.


На видео Ольга говорит, что отвыкла от подобных подарков и благодарит любимого. Хотя, Бузова и отметила, что ей неловко, но видимо, она все-таки счастлива.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:20

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