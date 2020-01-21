Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова показала подарок от Давида Манукяна за миллион рублей
Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова вчера отпраздновала свой день рождения. Порадовал певицу и ее новый молодой человек Давид Манукян. Он подарил любимой украшения, которые стоят около миллиона рублей.
На протяжении всего дня Ольгу Бузову радовали самыми разными подарками. Так, например, с самыми искренними пожеланиями Яна Акру, которая дружит с Ольгой Бузовой, попросила ее бойфренда Давида Манкуяна передать от нее подарок. Девушка подготовила для звезды два клатча золотого цвета.
Естественно, что больше всего фанатов Ольги волновало, а что подарит ей в ее день Давид. Манукян до последнего сохранял интригу. Он говорил, что свой сюрприз для любимой женщины готовит на вечер. И вот, наконец, в stories в Instagram у певицы Ольги Бузовой появилось новое видео. Девушка показала браслет с бриллиантами от Cartier. Его примерную стоимость оценивают в миллион рублей.
На видео Ольга говорит, что отвыкла от подобных подарков и благодарит любимого. Хотя, Бузова и отметила, что ей неловко, но видимо, она все-таки счастлива.
На протяжении всего дня Ольгу Бузову радовали самыми разными подарками. Так, например, с самыми искренними пожеланиями Яна Акру, которая дружит с Ольгой Бузовой, попросила ее бойфренда Давида Манкуяна передать от нее подарок. Девушка подготовила для звезды два клатча золотого цвета.
Естественно, что больше всего фанатов Ольги волновало, а что подарит ей в ее день Давид. Манукян до последнего сохранял интригу. Он говорил, что свой сюрприз для любимой женщины готовит на вечер. И вот, наконец, в stories в Instagram у певицы Ольги Бузовой появилось новое видео. Девушка показала браслет с бриллиантами от Cartier. Его примерную стоимость оценивают в миллион рублей.
На видео Ольга говорит, что отвыкла от подобных подарков и благодарит любимого. Хотя, Бузова и отметила, что ей неловко, но видимо, она все-таки счастлива.