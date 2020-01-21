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Ученые: Китайский коронавирус передается от человека к человеку

Неизвестная ранее болезнь, вызываемая китайским коронавирусом, оказалась более контагиозной. Ученые из КНР сообщают, что новая инфекция может передаваться от человека к человеку.

По словам эксперта от китайского правительства, таинственный респираторный вирус, от которого умерли 3 пациента и заразились более 200 человек в Китае, способен передаваться от больного к здоровому индивиду. Руководитель группы, созданной Национальной комиссией здравоохранения для расследования вируса Чжун Наньшань подтвердил, что были официально зафиксированы по крайней мере два случая инфицирования от человека. Известно, что новый штамм коронавируса, который предположительно распространился с рынка морепродуктов в городе Ухань, ранее передавался через животных.

Новая болезнь вызывает симптомы, похожие на пневмонию, и относится к тому же семейству коронавирусов, что и SARS. Признаки включают в себя лихорадку и затрудненное дыхание, которые похожи на многие другие респираторные заболевания и создают осложнения для диагностики. В то время как новая инфекция не показала высокую смертность, новое исследование британских ученых предполагает, что число зараженных, вероятно, было бы сильно недооценено. Власти до сих пор не определили источник инфекции, что затрудняет способность правительства сдерживать эпидемию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:46

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