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Дочь Дмитрия Пескова прошла военную подготовку в лагере для тренировки спецназа в Чечне

Елизавета Пескова прошла военную подготовку в лагере для тренировки спецназа в Чечне. Она совершенствовала там навыки владения оружием и изучала техники ведения боя.
Дочь Дмитрия Пескова прошла военную подготовку в лагере для тренировки спецназа в Чечне

Дочь пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова рассказала неизвестные ранее детали о своей жизни. Как оказалось, девушка имеет очень разносторонние интересы и старается пробовать себя в самых необычных областях. Например, летом прошлого года Елизавета Пескова завершила курс военной подготовки в лагере для войск специального назначения. Как отмечает дочь политика, она сама выразила желание отправиться туда учиться и считает, что прошла отличную школу жизни. По ее словам, не бывает бесполезных навыков, самозащита и владение различными видами огнестрельного оружия могут пригодиться в самый неожиданный момент. Девушку увлекает подобное времяпровождение. Ранние подъемы, строгое расписание, большое количество тренировок и строгая диета пошли ей на пользу. После впечатлений, полученных в ходе обучения, у Елизаветы Песковой появилась мечта овладеть и холодным оружием, например, топором.

Характер молодой особы был закален с детства. В 9-летнем возрасте родители отправили ее учиться в интернат, где она получила множество жизненных уроков.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:21

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