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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель принесла заключение от врача, который поставил ее мужу диагноз - сотрясение мозга

Звезда скандального телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель принесла в студию программы «Бородина против Бузовой» медицинское заключение, в котором сказано, что у ее, мужа Дмитрия Дмитренко сотрясение мозга. Как оказалось, он до сих пор не может прийти в себя после потасовки с Андреем Шабариным.

Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель принесла заключение от врача, который поставил ее мужу диагноз - сотрясение мозга

Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин из друзей превратились в настоящих заклятых врагов. Они на глазах у всех подрались, а те кто посмотрел видео этой стычки говорили, что удары вроде друг другу молодые люди нанесли не очень сильные. Однако в итоге врачи диагностировали у Дмитрия Дмитренко сотрясение мозга.

Ольга Рапунцель показала справку, отметив, что сейчас ее муж чувствует себя очень плохо, он сидит дома с дочкой и практически никуда не выходит. У участника сильно кружится голова, а также он испытывает чувство тошноты. Также у мужчины практически на половине лица большая гематома.


Стоит отметить, что Ольга Рапунцель требует, чтобы Андрей Шабарин понес за свое поведение публичное наказание. Скорее всего, ее бы устроило, чтобы виновника конфликта выгнали за ворота.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:09

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