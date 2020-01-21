Ученые назвали причины, из-за которых возникает внезапный инфаркт





Ученые из Йельского университета в США пришли к выводу, что воздействие чрезвычайно мелких частиц, часто встречающихся при загрязнении воздуха, даже в течение нескольких часов может потенциально вызвать сердечный приступ. Напоминаем, что инфаркт миокарда является основной формой сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, в то время как выбросы автомобилей являются основным источником этих вредных веществ. Они представляют риск для здоровья из-за небольшого размера частиц, поражающих большую площадь, которые способны проникать в клетки и систему крови.Отсутствие согласованных результатов в эпидемиологических исследованиях может быть отчасти связано с различными диапазонами размеров и показателями воздействия, изученными для характеристики воздействия УФП в окружающей среде. Вместе с коллегами из центра Гельмгольца в Мюнхене, университетской больницы Аугсбурга и больницы Нёрдлингена, исследователи изучили данные из реестра всех случаев сердечного приступа без летальных исходов. В эксперименте приняли участие более 5,8 тысяч пациентов, переживших инфаркт в период с 2005 по 2015 г. Результаты показали, что основной вред исходит не от концентрации мелких частиц, а от продолжительного взаимодействия с ними. Поэтому большинству больных рекомендуется восстанавливаться в экологически чистых населенных пунктах.