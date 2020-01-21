Безработный житель Москвы снял скальп с пожилой матери





По неустановленным причинам, между женщиной и ее сыном вспыхнул конфликт. О том, что именно произошло между родственниками, не сообщается, известно лишь, что в результате этой ссоры мужчина якобы нанес матери удар ножом по рукам. После этого злоумышленник решил разделаться с родительницей самым жестоким образом и снял с ее головы скальп, от полученной в результате скальпирования травмы пожилая женщина скончалась на месте происшествия.Сейчас, как сообщает источник, правоохранители уже отыскали и задержали подозреваемого. Более того, криминалисты изъяли из квартиры, где было найдено тело женщины, предполагаемые орудия убийства. Причем, таких предметов оказалось немало: топор, молоток и сразу семь ножей. Также отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство.