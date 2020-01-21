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Безработный житель Москвы снял скальп с пожилой матери

В квартире одного из жилых домов в южной части Москвы было найдено тело 69-летней местной жительницы, с головы которой был снят скальп. Как пишет издание «Дни.ру», предварительно установлено, что столь жестоко с пенсионеркой расправился ее родной безработный сын.
Безработный житель Москвы снял скальп с пожилой матери

По неустановленным причинам, между женщиной и ее сыном вспыхнул конфликт. О том, что именно произошло между родственниками, не сообщается, известно лишь, что в результате этой ссоры мужчина якобы нанес матери удар ножом по рукам. После этого злоумышленник решил разделаться с родительницей самым жестоким образом и снял с ее головы скальп, от полученной в результате скальпирования травмы пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас, как сообщает источник, правоохранители уже отыскали и задержали подозреваемого. Более того, криминалисты изъяли из квартиры, где было найдено тело женщины, предполагаемые орудия убийства. Причем, таких предметов оказалось немало: топор, молоток и сразу семь ножей. Также отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00

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