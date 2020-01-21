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Житель Сыктывкара облил знакомого кипятком и избил гаечным ключом

В Сыктывкаре двое знакомых поссорились до такой степени, что один из них нанес приятелю серьезнейшие травмы, облив мужчину кипятком и избив с помощью гаечного ключа. В итоге, как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, мужчинам пришлось встретиться в суде.
Житель Сыктывкара облил знакомого кипятком и избил гаечным ключом

В тот злополучный день мужчины вместе употребляли спиртное, во время этого застолья между ними и вспыхнула ссора. Спустя какое-то время конфликт утих, однако один из его участников не простил оппоненту обиды. Мужчина вскипятил чайник и вылил его содержимое на голову знакомому, после чего взял в руку гаченный ключ и принялся с его помощью избивать жертву. В результате им пришлось встретиться в суде, где обидчик был признан виновным и приговорен к исправительным работам. Потерпевший, в свою очередь, подал судебный иск с требованием о возмещении причиненного вреда.

Изначально жертва нападения требовала от суда взыскать со знакомого 300 000 рублей, отмечая, что оставшиеся от ожогов на лице шрамы отражаются на жизни, поскольку мужчина не может спокойно появиться в общественных местах, испытывая дискомфорт. Более того, от ожогов пришлось лечиться. Суд это требование удовлетворил, однако сумму компенсации уменьшил до 80 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:40

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