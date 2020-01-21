«Здесь не нужно спешить»: Мария Ивакова о свадьбе с Никитой Ефремовым





С первых дней отношений пара настолько увлеклась друг другом, что даже забыла рассказать о своих отношениях близким. Впрочем, как признавалась Мария Ивакова, она просто не хотела торопить события., - приводит слова артистки портал «СтарХит». Позднее телеведущая все-таки познакомила своего возлюбленного с родней, причем близкие приняли его весьма благосклонно, но о свадьбе, на которую так рассчитывают поклонники артистов, Ивакова высказывается с осторожностью., - утверждает она.