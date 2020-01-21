«Здесь не нужно спешить»: Мария Ивакова о свадьбе с Никитой Ефремовым
Никита Ефремов и Мария Ивакова достаточно долго скрывали свои отношения от публики, однако теперь пара не стесняется публиковать в социальных сетях совместные фото. Между тем в рядах поклонников зреет уверенность в том, что до свадьбы актеров ждать осталось недолго.
С первых дней отношений пара настолько увлеклась друг другом, что даже забыла рассказать о своих отношениях близким. Впрочем, как признавалась Мария Ивакова, она просто не хотела торопить события. «Пришлось выкручиваться, когда мама узнала об этих отношениях из прессы. Сказала ей, что они только начались, поэтому рассказывать было рано», - приводит слова артистки портал «СтарХит». Позднее телеведущая все-таки познакомила своего возлюбленного с родней, причем близкие приняли его весьма благосклонно, но о свадьбе, на которую так рассчитывают поклонники артистов, Ивакова высказывается с осторожностью.
«Я уже состояла в браке, у меня имеется подобный опыт, а потому я сейчас ко всему этому отношусь несколько иначе. Здесь не нужно спешить, нужно любит друг друга прямо здесь и сейчас», - утверждает она.
С первых дней отношений пара настолько увлеклась друг другом, что даже забыла рассказать о своих отношениях близким. Впрочем, как признавалась Мария Ивакова, она просто не хотела торопить события. «Пришлось выкручиваться, когда мама узнала об этих отношениях из прессы. Сказала ей, что они только начались, поэтому рассказывать было рано», - приводит слова артистки портал «СтарХит». Позднее телеведущая все-таки познакомила своего возлюбленного с родней, причем близкие приняли его весьма благосклонно, но о свадьбе, на которую так рассчитывают поклонники артистов, Ивакова высказывается с осторожностью.
«Я уже состояла в браке, у меня имеется подобный опыт, а потому я сейчас ко всему этому отношусь несколько иначе. Здесь не нужно спешить, нужно любит друг друга прямо здесь и сейчас», - утверждает она.