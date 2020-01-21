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Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими брюками

Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими брюками. В таком виде она выступила на банкете в честь Хиблы Герзмавы, которая отмечала свой день рождения.
Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими брюками

Лариса Долина стала главной изюминкой вечера, который посетили такие знаменитости как Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Александра Пахмутова и многие другие. Долина удивила гостей праздника не только своим исполнительским талантом, но и новой фигурой. Многие присутствующие отметили, что артистка значительно постройнела.

Некоторое время назад врачи запретили Ларисе Долиной физические нагрузки, это заметно отразилось на внешнем виде. Проблема заключалась в больном суставе. Сейчас же артистке удалось преобразиться и вернуть стройность. Она подчеркнула изменения элегантным брючным костюмом. Поклонники звезды отмечают, что стали замечать позитивные изменения в фигуре знаменитости еще летом. На фотографиях с летней поездки в США, которыми поделилась Долина в Сети, она позирует в коротких шортах. Знаменитость постоянно работает над своим имиджем, удивляя почитателей своего творчества.

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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:16

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