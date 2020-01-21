Постройневшая Лариса Долина подчеркнула свои формы узкими брюками





Лариса Долина стала главной изюминкой вечера, который посетили такие знаменитости как Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Александра Пахмутова и многие другие. Долина удивила гостей праздника не только своим исполнительским талантом, но и новой фигурой. Многие присутствующие отметили, что артистка значительно постройнела.Некоторое время назад врачи запретили Ларисе Долиной физические нагрузки, это заметно отразилось на внешнем виде. Проблема заключалась в больном суставе. Сейчас же артистке удалось преобразиться и вернуть стройность. Она подчеркнула изменения элегантным брючным костюмом. Поклонники звезды отмечают, что стали замечать позитивные изменения в фигуре знаменитости еще летом. На фотографиях с летней поездки в США, которыми поделилась Долина в Сети, она позирует в коротких шортах. Знаменитость постоянно работает над своим имиджем, удивляя почитателей своего творчества.