Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил экран 144 Гц и Snapdragon 865





Разумеется, не обошлось в новинке и без поддержки сетей пятого поколения, о чем свидетельствует соответствующая приставка в названии. При этом, Nubia Red Magic 5G должна стать первой моделью бренда со 144-герцевым дисплеем. Экран новинки, к слову, способен работать в различных режимах, поэтому его частоту пользователь сможет понизить до 120, 90 или даже стандартных 60 Гц. Впрочем, как заявляет Ни Фэй, высокая частота развертки – далеко не единственное преимущество устройства.Он, к примеру, продемонстрировал, как смартфон передает потоковое изображение на большой экран с помощью связи 5G. Впрочем, у экспертов эта функция вызывает вопросы, поскольку для ее реализации вполне достаточно классического Wi-Fi.