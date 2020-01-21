Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получил экран 144 Гц и Snapdragon 865
Глава бренда Nubia Ни Фэй опубликовал в социальной сети Weibo изображение нового мощного игрового смартфона компании. Устройство под названием Nubia Red Magic 5G будет оснащено топовым процессором Snapdragon 865 и получит дисплей с частотой развертки в 144 Гц.
Разумеется, не обошлось в новинке и без поддержки сетей пятого поколения, о чем свидетельствует соответствующая приставка в названии. При этом, Nubia Red Magic 5G должна стать первой моделью бренда со 144-герцевым дисплеем. Экран новинки, к слову, способен работать в различных режимах, поэтому его частоту пользователь сможет понизить до 120, 90 или даже стандартных 60 Гц. Впрочем, как заявляет Ни Фэй, высокая частота развертки – далеко не единственное преимущество устройства.
Он, к примеру, продемонстрировал, как смартфон передает потоковое изображение на большой экран с помощью связи 5G. Впрочем, у экспертов эта функция вызывает вопросы, поскольку для ее реализации вполне достаточно классического Wi-Fi.
Разумеется, не обошлось в новинке и без поддержки сетей пятого поколения, о чем свидетельствует соответствующая приставка в названии. При этом, Nubia Red Magic 5G должна стать первой моделью бренда со 144-герцевым дисплеем. Экран новинки, к слову, способен работать в различных режимах, поэтому его частоту пользователь сможет понизить до 120, 90 или даже стандартных 60 Гц. Впрочем, как заявляет Ни Фэй, высокая частота развертки – далеко не единственное преимущество устройства.
Он, к примеру, продемонстрировал, как смартфон передает потоковое изображение на большой экран с помощью связи 5G. Впрочем, у экспертов эта функция вызывает вопросы, поскольку для ее реализации вполне достаточно классического Wi-Fi.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:38