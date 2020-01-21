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Королева Великобритании Елизавета II вынудила Меган Маркл отдать все украшения

Отречение принца Гарри и Меган Маркл от своих обязанностей перед двором Великобритании принесло с собой много проблем для пары. Недавно королева Елизавета II вынудила герцогиню Сассекскую отдать все украшения, подаренные королевской семьей.

Меган Маркл и принц Гарри потеряли доступ к королевской сокровищнице после решения о "самостоятельном финансовом обеспечении". Это повлекло за собой просьбу от двора Великобритании к герцогине Сассекской о возврате королеве Елизавете II не только тех украшений, которыми она пользовалась с разрешения монарха, но и всех подарков. Одним из них окажется кольцо с голубым самоцветом, которое было вручено Маркл после свадьбы с членом королевской семьи.

По сообщению иностранных СМИ, герцогиня все же смогла оставить себе фамильное кольцо с бриллиантом, доставшееся ей от покойной принцессы Дианы. При этом, отобрать у Маркл могут еще многочисленные наряды и сумки, приобретенные на деньги британской аристократии. Известно, что большую часть из этих средств составляет материальная помощь от отца принца Гарри, Чарльза. Напомним, что недавно Елизавета II сняла со своего внука и его возлюбленной все обязанности и титулы, в том числе военные за участие в вооруженном конфликте в Афганистане. Помимо этого он должен выплатить сумму в размере 2,5 миллиона фунтов за ремонт дома в поместье Фрогмор.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:16

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