В ПФР рассказали о сокращении числа пенсионеров в России





На заслуженный отдых в минувшем году вышло на 355 000 человек меньше, чем могло бы быть, если бы власти не приняли пенсионную реформу, которая подразумевает повышение пенсионного возраста, утверждает глава ПФР. По словам Дроздова, уже в нынешнем году выход на заслуженный отдых будет отложен у еще большего числа россиян – примерно у 800 000 человек, - однако это данные, приведенные с нарастающим результатом. Проще говоря, в них учтены и те граждане, для которых выход на пенсию сдвинулся в 2019 году.При этом глава пенсионного ведомства подчеркивает, что в будущем будет наблюдаться рост числа тех граждан, которые оформляют выход на пенсию досрочно. Таковых должно быть около 25% из общей численности потенциальных пенсионеров. К примеру, доля в 14,6% приходится на россиян с опасными или вредными условиями труда, еще 5% - на долю трудящихся в условиях Севера, но педагоги и медики в этой структуре занимают всего 2,5-процентную часть.