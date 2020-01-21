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Беспилотники НАТО смогут свободно собирать информацию на территории РФ

Беспилотные летательные аппараты НАТО смогут свободно собирать информацию на территории РФ. Такие данные появились у норвежского издания Verdens Gang, которое сослалось на генерального секретаря объединения Йенса Столтенберга.

Глава НАТО считает, что разрабатываемые беспилотники будут иметь возможность проникать на сотни километров вглубь и РФ не сможет этому препятствовать. Также Столтенберг заявил, что такие разработки дают военным НАТО значительное преимущество, которыми не могут похвастаться страна или КНР. БПЛА, представленные обновленным американским дроном Global Hawk, с высоты 18 километров будут иметь возможность получать данные о происходящем на Земле в радиусе 200 километров, что позволит собирать информацию, не пересекая российской границы. Кроме того, они смогут совершать вылеты продолжительностью до 30 часов без дозаправки. Данные с аппарата будут обладать максимальной точностью, поскольку не зависят от погодных условий и времени суток.

На данный момент испытания нового беспилотника проходят на Сицилии. Военные планируют принять его на вооружение уже в 2022 году. Издание "Политэксперт" сообщает, что от НАТО поступил заказ на 10 таких новинок.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:09

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