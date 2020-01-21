АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

В Красноярске домашний пес набросился на мать с годовалым малышом

В Красноярске огромный пес, которого хозяйка выгуливала на поводке, набросился на мать с годовалым малышом. Он прокусил ногу пострадавшей особе.
В Красноярске домашний пес набросился на мать с годовалым малышом

Этот инцидент произошел утром 21 января. Пес неожиданно начал вести себя агрессивно, прыгал, рычал и пытался достать годовалого малыша. Спасло ребенка лишь то, что он в этот момент находился на руках у родительницы, которой животное прокусило ногу. « Мне показалось, что хозяйка собаки вообще не в себе. Я вырвала из пасти пса ногу и отошла, а потом смотрю, она опять ко мне приближается. Я запаниковала и потребовала, чтобы они от меня отошли», - поделилась подробностями произошедшего пострадавшая. По ее словам, лишь после этих требований хозяйка агрессивного животного развернулась и увела его в другую сторону.

В местном травмпункте женщине поставили 3 укола, еще несколько уколов ей предстоит перенести в ближайшие дни. Однако для нее, как для кормящей матери, даже это может принести много серьезных последствий. Причем, как утверждает горожанка, напавший на нее пес был довольно крупным. «Немаленькая порода, черная лохматая шерсть средней длины. Никакого намордника не было и это при том, что пес явно агрессивен», - посетовала она.

По словам пострадавшей, заявление в полицию она не написала, однако теперь пытается через социальные сети отыскать хозяйку питомца. Женщина утверждает, что подобное не должно оставаться безнаказанным.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева Великобритании Елизавета II вынудила Меган Маркл отдать все…
Беспилотники НАТО смогут свободно собирать информацию на территории…
Актер Борис Клюев о покойном сыне: "Я не успел помириться с Алексеем перед его…
На Таймыре археологи обнаружили следы мифического…
Гарри Галкин спел песню на французском…
Урологи: Люди с избыточным весом больше страдают от образования камней в…
Российский эксперт Игорь Белецкий показал…
Девушка звезды «Дом-2» Венцеслава Венгржановского: «Когда он выпивает, то становится…
"Скромность украшает человека": Вера Брежнева не умеет себя…
Эксперты рассказали о самых частых ошибках при зарядке…
В Красноярске домашний пес набросился на мать с годовалым…
Ученые: Предки человека вредили биоразнообразию еще миллионы лет…
"Миллионы рублей": Журналисты узнали размер алиментов, которые сможет получить…
Медики рассказали о полезных свойствах…
Дмитрий Харатьян отправил сына учиться на Мальту из-за проблем со…
Новый алгоритм Toshiba превращает обычные ПК в…
Бывшие звездные подруги: С кем попрощалась ведущая «Дом-2» Ольга…
В Казахстане археологи обнаружили мумию Урджарской…
Столичные школы будут участвовать в разработке эффективных решений в системе образования…
Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11…
Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали…
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии…
Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала…
В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась в любви к мужу, разместив в Сети интимное…
Сын Романа Карцева Павел больше 10 лет не общается с сестрой…
"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины…
Учёные рассказали об антивозрастном эффекте…
Просмотреть все новости