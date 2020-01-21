В Красноярске домашний пес набросился на мать с годовалым малышом





Этот инцидент произошел утром 21 января. Пес неожиданно начал вести себя агрессивно, прыгал, рычал и пытался достать годовалого малыша. Спасло ребенка лишь то, что он в этот момент находился на руках у родительницы, которой животное прокусило ногу., - поделилась подробностями произошедшего пострадавшая. По ее словам, лишь после этих требований хозяйка агрессивного животного развернулась и увела его в другую сторону.В местном травмпункте женщине поставили 3 укола, еще несколько уколов ей предстоит перенести в ближайшие дни. Однако для нее, как для кормящей матери, даже это может принести много серьезных последствий. Причем, как утверждает горожанка, напавший на нее пес был довольно крупным. «Немаленькая порода, черная лохматая шерсть средней длины. Никакого намордника не было и это при том, что пес явно агрессивен», - посетовала она.По словам пострадавшей, заявление в полицию она не написала, однако теперь пытается через социальные сети отыскать хозяйку питомца. Женщина утверждает, что подобное не должно оставаться безнаказанным.