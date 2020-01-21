Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11 человек





Примечательно, что немногим ранее в МЧС сообщали о десяти жертвах. Напомним, утром 21 января появились первые сообщения о пожаре, вспыхнувшем в деревянном одноэтажном жилом строении, которое расположено на территории одного из поселков Асиновского района области.Как сообщают местные власти, данное помещение арендовала одна китайская компания, которая поселила в нем своих сотрудников – в основном, приезжих из Китая и республик Средней Азии.