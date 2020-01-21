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Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11 человек

До 11 человек выросло число жертв пожара, произошедшего в одном из поселков Томской области. Такие данные приводятся в публикации агентства «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС по региону.
Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11 человек

Примечательно, что немногим ранее в МЧС сообщали о десяти жертвах. Напомним, утром 21 января появились первые сообщения о пожаре, вспыхнувшем в деревянном одноэтажном жилом строении, которое расположено на территории одного из поселков Асиновского района области.

Как сообщают местные власти, данное помещение арендовала одна китайская компания, которая поселила в нем своих сотрудников – в основном, приезжих из Китая и республик Средней Азии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:43

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