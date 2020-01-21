Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время может стать замужней женщиной. Предложение артистке якобы сделал старший сын художника Никаса Сафронова, который на данный момент проживает в Вильнюсе.
Об этом стало известно со слов самого Сафронова, сделавшего соответствующее заявление на торжествах по случаю дня рождения танцовщицы. По его словам, его старший наследник Дмитрий, сделал балерине предложение. «Я отдаю ей сына. Дима уже сделал предложение, но она пока думает. Она может себе позволить взять время на размышления», - заявил Сафронов, выйдя на сцену, чтобы поздравить именинницу.
Примечательно, что сама Волочкова совсем не смутилась таким заявлением Сафронова. Поэтому пресса не исключает, что она пока даже не в курсе предложения, о котором говорил художник, поэтому даже попросила всех присутствовавших на торжестве оставить слова живописца за кадром.
Не менее интересен и тот факт, что возлюбленный балерины, с которым она совсем недавно ездила на совместный отдых, на торжестве не появился. Вероятнее всего, это связано с тем, что балерина пока не желает демонстрировать своего мужчину публике.
Об этом стало известно со слов самого Сафронова, сделавшего соответствующее заявление на торжествах по случаю дня рождения танцовщицы. По его словам, его старший наследник Дмитрий, сделал балерине предложение. «Я отдаю ей сына. Дима уже сделал предложение, но она пока думает. Она может себе позволить взять время на размышления», - заявил Сафронов, выйдя на сцену, чтобы поздравить именинницу.
Примечательно, что сама Волочкова совсем не смутилась таким заявлением Сафронова. Поэтому пресса не исключает, что она пока даже не в курсе предложения, о котором говорил художник, поэтому даже попросила всех присутствовавших на торжестве оставить слова живописца за кадром.
Не менее интересен и тот факт, что возлюбленный балерины, с которым она совсем недавно ездила на совместный отдых, на торжестве не появился. Вероятнее всего, это связано с тем, что балерина пока не желает демонстрировать своего мужчину публике.