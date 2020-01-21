Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой





Грэм подчеркнула, что роды прошли еще 18 января, однако рассказать о прибавлении в своей семье она решилась лишь спустя несколько дней. Малыш, о скором рождении которого впервые стало известно еще в августе минувшего года, является первым ребенком модели и ее супруга – режиссера Джастина Эрвина. Именно тогда в честь девятой годовщины свадьбы Эшли Грэм решила рассказать не только о своих нежных чувствах к любимому супругу, но и о том, что они наконец ждут пополнения. Фотографии модели с заметно округлившимся животом довольно быстро облетели мировые СМИ.Примечателен и тот факт, что позднее во время беременности модель не стала отказываться от своей любимой облегающей одежды и даже делала откровенные кадры, наглядно демонстрируя подписчикам в социальной сети, как протекает ее беременность.