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Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм родила первенца в 32-летнем возраста. Об этом радостном событии знаменитость рассказала поклонникам на своей страничке в социальной сети Instagram.
Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой

Грэм подчеркнула, что роды прошли еще 18 января, однако рассказать о прибавлении в своей семье она решилась лишь спустя несколько дней. Малыш, о скором рождении которого впервые стало известно еще в августе минувшего года, является первым ребенком модели и ее супруга – режиссера Джастина Эрвина. Именно тогда в честь девятой годовщины свадьбы Эшли Грэм решила рассказать не только о своих нежных чувствах к любимому супругу, но и о том, что они наконец ждут пополнения. Фотографии модели с заметно округлившимся животом довольно быстро облетели мировые СМИ.

Примечателен и тот факт, что позднее во время беременности модель не стала отказываться от своей любимой облегающей одежды и даже делала откровенные кадры, наглядно демонстрируя подписчикам в социальной сети, как протекает ее беременность.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:16

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