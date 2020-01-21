АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой спорт

Контракт Дмитрия Тарасова с футбольным клубом «Локомотив», за который он играл на протяжении девяти лет, завершился со скандалом. В итоге спортсмен долгое время вынужден был сидеть без работы, но в конце прошлого года представители футбольного клуба «Рубин» пригласили его на сборы. Шансы Дмитрия Тарасова вернуться в большой спорт оценил директор клуба Олег Яровинский.

В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой спорт

По словам Олега Яровинского, Дмитрий Тарасов вполне еще может заявить о себе на спортивной арене. Он отметил, что футболист находится в прекрасной форме и видно, что не давал себе спуска, а тренировался дома. Яровинский говорит о том, что Тарасов регулярно ходил в спортивный зал и занимался кикбоксингом. Он также подчеркивает, что спортсмена недооценили и говорят о нем, возможно, не совсем хорошо из-за активной позиции в Сети.


Судя по-всему, руководителей казанского «Рубина» отнюдь не волнует, что молодой человек успел заработать себе репутацию скандалиста. Известно, что он конфликтует с первой женой и всячески пытается уклониться от полноценной выплаты алиментов. Тем не менее, Яровинский оценивает его, как спортсмена очень высокого уровня, и говорит, что он неоправданно заслужил статус «гуляки». Видимо после подобных высказываний Дмитрий Тарасов вполне может присоединиться к футболистам «Рубина».

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала…
В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась в любви к мужу, разместив в Сети интимное…
"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины…
Учёные рассказали об антивозрастном эффекте…
«Пугачева в молодости»: Саша Савельева удивила фанатов изменениями во…
В Сети нашли забытую игру из вселенной «Ведьмака» про молодого…
Тина Канделаки рассказала о совместимости женственности и…
Медики из Италии рассказали о пользе чая с…
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI…
Социологи составили портрет руководителей в…
«Больше никаких поцелуев»: Энрике Иглесиас показал милое фото с…
Фанатам игры Cyberpunk 2077 предложат купить металлическую руку героя Киану…
Актриса Селия Фрейхеро случайно обнажила грудь во время церемонии Feroz…
Стартовало голосование для определения победителей премии "Автомобиль года в…
Елена Малышева показала своих внуков " Короля Артура и Князя…
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Просмотреть все новости