В ФК «Рубин» оценили шансы Дмитрия Тарасова на возвращение в большой спорт

По словам Олега Яровинского, Дмитрий Тарасов вполне еще может заявить о себе на спортивной арене. Он отметил, что футболист находится в прекрасной форме и видно, что не давал себе спуска, а тренировался дома. Яровинский говорит о том, что Тарасов регулярно ходил в спортивный зал и занимался кикбоксингом. Он также подчеркивает, что спортсмена недооценили и говорят о нем, возможно, не совсем хорошо из-за активной позиции в Сети.Судя по-всему, руководителей казанского «Рубина» отнюдь не волнует, что молодой человек успел заработать себе репутацию скандалиста. Известно, что он конфликтует с первой женой и всячески пытается уклониться от полноценной выплаты алиментов. Тем не менее, Яровинский оценивает его, как спортсмена очень высокого уровня, и говорит, что он неоправданно заслужил статус «гуляки». Видимо после подобных высказываний Дмитрий Тарасов вполне может присоединиться к футболистам «Рубина».