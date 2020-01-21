Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась в любви к мужу, разместив в Сети интимное фото
Совсем недавно экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко рассекретила своего мужа Алексея Солодовникова и показала его общественности. Теперь девушка призналась в любви к избраннику публично, разместив в социальных сетях достаточно откровенную фотографию.
На снимке Екатерина находится уже на достаточно позднем сроке беременности, ее нежно обнимает возлюбленный. Однако внимание привлекает тот факт, что Колисниченко в прямом смысле на этом кадре голая.
Именно с помощью этой фотографии звезда телестройки решила показать, что испытывает самые нежные и искренние чувства по отношению к своему мужу, а также сыну. Под публикацией она написала, что для нее счастье быть женой Алексея, а также мамой Саввы.
Помимо этого, Екатерина Колисниченко обратилась к своим преданным поклонникам и попросила их говорить друг другу как можно чаще слова любви и быть хоть чуть-чуть добрее.
Стоит отметить, что своего мужа Екатерина Колисниченко на протяжении долгого времени скрывала, и только в преддверии Нового года опубликовала первое совместное фото. Так выяснилось, что девушка правда замужем и никого не обманывает. Ее супруг Алексей Солодовников занимается бизнесом, связанным с разработкой интерьеров. К слову, мужчина ранее был женат, но отмечает, что истинное счастье обрел рядом с Екатериной Колисниченко, так как она подарила ему сына.
На снимке Екатерина находится уже на достаточно позднем сроке беременности, ее нежно обнимает возлюбленный. Однако внимание привлекает тот факт, что Колисниченко в прямом смысле на этом кадре голая.
Именно с помощью этой фотографии звезда телестройки решила показать, что испытывает самые нежные и искренние чувства по отношению к своему мужу, а также сыну. Под публикацией она написала, что для нее счастье быть женой Алексея, а также мамой Саввы.
Помимо этого, Екатерина Колисниченко обратилась к своим преданным поклонникам и попросила их говорить друг другу как можно чаще слова любви и быть хоть чуть-чуть добрее.
Стоит отметить, что своего мужа Екатерина Колисниченко на протяжении долгого времени скрывала, и только в преддверии Нового года опубликовала первое совместное фото. Так выяснилось, что девушка правда замужем и никого не обманывает. Ее супруг Алексей Солодовников занимается бизнесом, связанным с разработкой интерьеров. К слову, мужчина ранее был женат, но отмечает, что истинное счастье обрел рядом с Екатериной Колисниченко, так как она подарила ему сына.