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Елена Малышева показала своих внуков " Короля Артура и Князя Игоря"

Елена Малышева опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она запечатлена в окружении внуков - старшего Артура и младшего Игоря. Врач отметила, мальчики очень выросли за последний год.

Елена Малышева показала два снимка с разницей в 1 год: на одном она в окружении внуков в январе 2020 года, а на другом - в январе 2019. Она отметила, то старшему внуку Артуру в этом году исполняется 5 лет, а младшему Игорю - 1,5 года. Ведущая отметила, что мальчики между собой очень разные. Старший серьезные и взрослый, уже читает по-русски и по-английски, а также на двух языках пишет печатными буквами, грает на пианино двумя руками., прекрасно складывает и вычитает до 20. Младший начал говорить, однако пока короткие слова: мама, папа, дядя, баба.

Малыш очень активно развивается и умеет смешить родных. Уже умеет показывать и рассказывать, как говорят животные. Ведущая программ "Жить здорово!" и "Здоровье" назвала внуков своими хорошими Королём Артуром и Князем Игорем. Подписчики врача-терапевта отметили, что дети сильно изменились за прошедшее время, во взгляде стало больше осознанности. Поклонники пожелали Елене Малышевой и её семье счастья, чтобы мальчики и дальше радовали родных своими достижениями. На данный момент публикация собрала больше 22 тысяч «лайков» и около 500 комментариев.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:42

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