Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в магазине
Звезда скандального телевизионного реалити «Дом-2» Ирина Пинчук сделала доброе дело. Девушка в одном из торговых центров предложила людям преклонного возраста свою помощь.
Ирина Пинчук решила показать, что у нее доброе сердце. Она пришла в один из магазинов, который находится в столице, и предлагала пенсионерам возле кассы помощь в оплате их покупок.
Она рассказала, что много раз пересматривала видео, где она оказывает помощь, и у нее слезы наворачиваются на глаза. Она отметила, что приятно делать добро и видеть такую сильную отдачу.
В полном восторге от того, что сделала Ирина Пинчук, остались и пользователи социальных сетей. Они подчеркнули, что смотреть, когда люди делают добро, очень приятно. Другие похвалили и отметили, что Ирина Пинчук настоящая молодец. Помимо этого, поклонники говорят, что творить добро это просто потрясающе.
Стоит отметить, что сейчас Ирина Пинчук активно работает над развитием личного блога, для этого специально она даже снимает разнообразные видео.
Ирина Пинчук решила показать, что у нее доброе сердце. Она пришла в один из магазинов, который находится в столице, и предлагала пенсионерам возле кассы помощь в оплате их покупок.
Она рассказала, что много раз пересматривала видео, где она оказывает помощь, и у нее слезы наворачиваются на глаза. Она отметила, что приятно делать добро и видеть такую сильную отдачу.
В полном восторге от того, что сделала Ирина Пинчук, остались и пользователи социальных сетей. Они подчеркнули, что смотреть, когда люди делают добро, очень приятно. Другие похвалили и отметили, что Ирина Пинчук настоящая молодец. Помимо этого, поклонники говорят, что творить добро это просто потрясающе.
Стоит отметить, что сейчас Ирина Пинчук активно работает над развитием личного блога, для этого специально она даже снимает разнообразные видео.