Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году жизни

Как отметил Сергей Казаков, известия о скоропостижной кончине актрисы повергли ее близких и друзей в настоящий шок. Весь коллектив учреждения искренне скорбит о кончине Рузавиной вместе с ними, подчеркнул он. «Не могу найти слова, чтобы передать этот шок. Вместе со всем своим коллективом скорбим», - написал Казаков на своей страничке в социальной сети Instagram, сопроводив эту запись фотографией покойной, и назвав ее доброй, красивой, талантливой и энергичной девушкой, смерть которой стала большой потерей для многих.Сообщается, что церемония прощания с актрисой состоялась еще в минувшую субботу 18 января, однако СМИ узнали о смерти Марины Рузавиной только сейчас.