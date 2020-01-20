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Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году жизни

Актриса Марина Рузавина, которая была солисткой и педагогом-хореографом в театре эстрады под названием «Провинция», скоропостижно скончалась в возрасте 26 лет в городе Пензе. Одним из первых об этой утрате поведал худрук местного драмтеатра Сергей Казаков, отметивший, что причиной смерти артистки стал внезапно оторвавшийся тромб.
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году жизни

Как отметил Сергей Казаков, известия о скоропостижной кончине актрисы повергли ее близких и друзей в настоящий шок. Весь коллектив учреждения искренне скорбит о кончине Рузавиной вместе с ними, подчеркнул он. «Не могу найти слова, чтобы передать этот шок. Вместе со всем своим коллективом скорбим», - написал Казаков на своей страничке в социальной сети Instagram, сопроводив эту запись фотографией покойной, и назвав ее доброй, красивой, талантливой и энергичной девушкой, смерть которой стала большой потерей для многих.

Сообщается, что церемония прощания с актрисой состоялась еще в минувшую субботу 18 января, однако СМИ узнали о смерти Марины Рузавиной только сейчас.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:01

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