АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не поженились

Телевизионный проект «Дом-2» существует уже 15 лет, за это время неоднократно складывались крепкие пары, но в итоге у них дело до свадьбы так и не дошло. Ребята, так и не дойдя до дворца бракосочетания, расставались.
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не поженились

Одним из творческих союзов телестройки были влюбленные Тори и Рассел. Молодой человек был рэпером, а его девушка обыкновенной певицей. Молодых людей объединяло творчество, а их отношения продлились два года. Из-за того, что у обоих вспыльчивый характер, они расстались.

В итоге Виктория Карасева, которая зрителям более известна, как Тори, вышла замуж за Вячеслава Дворецкова. Руслан Проскуров, которого все знают, как Рассела, женился на Оксане Чебан, у него две дочери.

Бурные отношения были и у Виктории Романец с Андреем Черкасовым. Вместе ребята прожили 1,5 года. Они часто громко ссорились, а потом мирились. В итоге пара все-таки распалась, хотя Андрей и делал Виктории предложение. Виктория Романец сейчас замужем за Антоном Гусевым, а Андрей Черкасов женат на Кристине Ослиной. К слову, последняя пара сейчас находится в ожидании первенца.

Встречались и Элина Камирен и Александр Задойнов. Их отношения продлились год и даже родилась дочь, которую назвали Александрой. Однако до ЗАГСА они так и не дошли, хотя и покинули проект вместе. Сейчас Элина растит ребенка, а Александр впервые собрался жениться.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной…
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный…
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy…
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем…
Ученые научились предсказывать успешность…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в полицию после драки с…
Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной…
Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением…
Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на…
Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29…
В Аравийском море начались российско-японские…
Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без…
Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью…
Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в…
В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект…
Володин поддержал призыв президента РФ о поправках в…
Просмотреть все новости