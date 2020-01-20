Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не поженились





Одним из творческих союзов телестройки были влюбленные Тори и Рассел. Молодой человек был рэпером, а его девушка обыкновенной певицей. Молодых людей объединяло творчество, а их отношения продлились два года. Из-за того, что у обоих вспыльчивый характер, они расстались.В итоге Виктория Карасева, которая зрителям более известна, как Тори, вышла замуж за Вячеслава Дворецкова. Руслан Проскуров, которого все знают, как Рассела, женился на Оксане Чебан, у него две дочери.Бурные отношения были и у Виктории Романец с Андреем Черкасовым. Вместе ребята прожили 1,5 года. Они часто громко ссорились, а потом мирились. В итоге пара все-таки распалась, хотя Андрей и делал Виктории предложение. Виктория Романец сейчас замужем за Антоном Гусевым, а Андрей Черкасов женат на Кристине Ослиной. К слову, последняя пара сейчас находится в ожидании первенца.Встречались и Элина Камирен и Александр Задойнов. Их отношения продлились год и даже родилась дочь, которую назвали Александрой. Однако до ЗАГСА они так и не дошли, хотя и покинули проект вместе. Сейчас Элина растит ребенка, а Александр впервые собрался жениться.