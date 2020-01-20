Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту самолета





Примечательно, что еще недавно в Сети обсуждали просьбу рэпера о помощи, который пожаловался поклонникам на то, что в Таиланде банкомат «съел» карточку, а телефон был утоплен в море, теперь же Алексей Долматов дал новый повод для обсуждения своей персоны. О подробностях этого инцидента пока известно мало. Гуф якобы устроил дебош на борту авиалайнера, которым следовал с пересадкой в Абу-Даби из Таиланда на родину.Вообще, изначально артист отправился на отдых в Таиланд со своим 9-летним сыном. Но стоило мальчику вернуться назад в Россию, как его знаменитый отец снова начал вести себя довольно странно. К примеру, он устроил конфликт с известным российским бойцом дзюдо и политиком Дмитрием Носовым в прямом эфире в социальной сети. Резкость высказываний рэпера и манера его поведения даже навели поклонников на мысли о том, что Долматов снова вернулся к употреблению запрещенных препаратов.Спасти ситуацию должны были сестра и директор рэпера, которые сразу же отправились в Таиланд, чтобы содействовать его перелету на реабилитацию в Израиль или Россию. Однако теперь из-за инцидента в самолете визит в клинику может быть отложен на неопределенное время, поскольку на данный момент, как сообщает портал «СтарХит», российский музыкант находится в полиции Абу-Даби.