Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный поцелуй

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров воспитывают маленькую дочь Марию. Девочка родилась 9 августа 2018 года. Звездная пара время от времени делится интересными моментами из жизни малышки. Недавно хоккеист решил продемонстрировать, как его маленькая дочь научилась посылать воздушные поцелуи. И теперь Мария часто делает так на прощание. На видеокадрах можно заметить, что девочка сидит за рулём автомобиля и прощается с мамой Лерой Кудрявцевой.При этом сама телеведущая фиксирует всё на видео и сопровождает комментариями. Также малышка очень любит танцевать. Родители Маши поделились видео, на котором она весело кружилась под песню Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Время от времени девочка приостанавливалась, думала о чём-то своём и продолжала дальше танцевать. Стоит отметить, что телеведущая является матерью двоих детей. От первого брака у неё есть 29-летний сын Жан. Недавно он стал отцом, у него родился сын, которого назвали Львом. Данное событие звёздная семья предпочла скрывать от публики несколько месяцев.