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Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет мужчиной

Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева после долгого перерыва вышла на связь с поклонниками в Instagram. За жизнью брюнетки следят очень многие, и теперь она призналась, что решила сменить пол и стать мужчиной.
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет мужчиной

Звезда проекта "Дом-2" Рима Панджиева опубликовала на своей странице видеозапись, посвященную поклонникам. В ролике брюнетка призналась, что давно хотела заявить об этом перед публикой, но это нелегко. Так как в СМИ уже появились все данные, отметила участница реалити-шоу, она решила их подтвердить, что "шикарная женщина Рима вскоре превратится в шикарного мужчину Романа".

Рима Панджиева добавила, что надеется на любовь фолловеров и принятие "ее такой(ого), какой он(а) есть". Также звезда уточнила, что менять своего решения не собирается. Поклонники тут же разделились на два лагеря - одни считают, что брюнетка вправе делать все, что ей нравится, другие же полагают, что она попросту пошутила и на самом деле останется женщиной.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:48

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