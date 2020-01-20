Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет мужчиной

Звезда проекта "Дом-2" Рима Панджиева опубликовала на своей странице видеозапись, посвященную поклонникам. В ролике брюнетка призналась, что давно хотела заявить об этом перед публикой, но это нелегко. Так как в СМИ уже появились все данные, отметила участница реалити-шоу, она решила их подтвердить, что "шикарная женщина Рима вскоре превратится в шикарного мужчину Романа".Рима Панджиева добавила, что надеется на любовь фолловеров и принятие "ее такой(ого), какой он(а) есть". Также звезда уточнила, что менять своего решения не собирается. Поклонники тут же разделились на два лагеря - одни считают, что брюнетка вправе делать все, что ей нравится, другие же полагают, что она попросту пошутила и на самом деле останется женщиной.