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Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван Гога

Ведущие эксперты по работам знаменитого голландского художника Ван Гога назвали подлинным «странный портрет». Это полотно, датируемое 1889 годом, хранится в экспозиции норвежского музея, однако прежде мнения по поводу подлинности столь необычного автопортрета художника расходились.
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван Гога

Как показало тщательное исследование картины, проведенного специалистами музея Ван Гога из Амстердама, полотно было сотворено в тот самый момент, когда знаменитый автор уже столкнулся с расстройством психики. Работа, созданная в далеком 1889 году, спустя 11 лет оказалась в коллекции музея города Осло, однако вопрос о ее принадлежности к кисти легендарного живописца вызывал в экспертной среде определенные сомнения. Проблема была вызвана недостаточностью данных о том, когда и где была написана картина, а палитра и стиль не совсем соответствовали характерной для этого мастера манере.

Лишь в 2006 году удалось выяснить, что изначально полотно принадлежало друзьям художника, однако информации о том, как оно оказалось у них, не обнаружилось. В течение длительного периода времени специалистам не удавалось разобраться со временем и местом создания данной работы. Однако сотрудники Музея Ван Гога из столицы Нидерландов все же провели новое исследование и тщательно изучили стиль и манеру письма данного образца, проверили архивы и историю происхождения полотна, установив тем самым, что портрет действительно был создан лично Ван Гогом.

Сейчас «странный портрет» экспонируется в амстердамском музее, более того, в следующем месяце он станет частью выставки под названием «На картине». Но уже в мае полотно будет возвращено владельцу – музею в шведском городе Осло.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:26

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