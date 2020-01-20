Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван Гога





Как показало тщательное исследование картины, проведенного специалистами музея Ван Гога из Амстердама, полотно было сотворено в тот самый момент, когда знаменитый автор уже столкнулся с расстройством психики. Работа, созданная в далеком 1889 году, спустя 11 лет оказалась в коллекции музея города Осло, однако вопрос о ее принадлежности к кисти легендарного живописца вызывал в экспертной среде определенные сомнения. Проблема была вызвана недостаточностью данных о том, когда и где была написана картина, а палитра и стиль не совсем соответствовали характерной для этого мастера манере.Лишь в 2006 году удалось выяснить, что изначально полотно принадлежало друзьям художника, однако информации о том, как оно оказалось у них, не обнаружилось. В течение длительного периода времени специалистам не удавалось разобраться со временем и местом создания данной работы. Однако сотрудники Музея Ван Гога из столицы Нидерландов все же провели новое исследование и тщательно изучили стиль и манеру письма данного образца, проверили архивы и историю происхождения полотна, установив тем самым, что портрет действительно был создан лично Ван Гогом.Сейчас «странный портрет» экспонируется в амстердамском музее, более того, в следующем месяце он станет частью выставки под названием «На картине». Но уже в мае полотно будет возвращено владельцу – музею в шведском городе Осло.