«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy Club

"Мой директор — Арам Арчер. Вы его знаете. Тоже армянин, сообщает therussiantimes.com. Директор моего коллектива — тоже армянин… И там очень длинная цепочка. Начальник мой — армянин… Ты — армянин", — продолжила Бузова, обращаясь к Мартиросяну.

Сначала Гарик Мартиросян оригинально представил певицу, отметив, что вскоре у нее выходит песня под названием "Принимай меня", а слова наверное будут о психотерапевте. Затем он поинтересовался у Ольги Бузовой, знает ли она, где находится. Звезда посмотрела на своего концертного директора Антона Богославского и отметила, что знает - она в Тбилиси.Затем Ольга Бузова представила продюсера публике, отметив, что он - армянин.Павел Воля не растерялся и пошутил, что окружение звезды из одних армян напоминает "сатанинскую секту", отметив, что Ольга Бузова с ними не только не заработает, но и останется еще должна. Тем не менее, певица в ответ сказала, что она - русская и умная, а денег хватает и на нее.