АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy Club

Ольга Бузова стала гостьей программы "Comedy Club". Ведущие шоу Павел Воля и Гарик Мартиросян попытались высмеять звезду и сравнили ее окружение с сатанинской сектой, но телеведущая не растерялась и дала отпор.
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy Club

Сначала Гарик Мартиросян оригинально представил певицу, отметив, что вскоре у нее выходит песня под названием "Принимай меня", а слова наверное будут о психотерапевте. Затем он поинтересовался у Ольги Бузовой, знает ли она, где находится. Звезда посмотрела на своего концертного директора Антона Богославского и отметила, что знает - она в Тбилиси.

Затем Ольга Бузова представила продюсера публике, отметив, что он - армянин.
"Мой директор — Арам Арчер. Вы его знаете. Тоже армянин, сообщает therussiantimes.com. Директор моего коллектива — тоже армянин… И там очень длинная цепочка. Начальник мой — армянин… Ты — армянин", — продолжила Бузова, обращаясь к Мартиросяну.


Павел Воля не растерялся и пошутил, что окружение звезды из одних армян напоминает "сатанинскую секту", отметив, что Ольга Бузова с ними не только не заработает, но и останется еще должна. Тем не менее, певица в ответ сказала, что она - русская и умная, а денег хватает и на нее.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров показал, как его годовалая дочь Мария делает воздушный…
Эксперты назвали подлинным необычный автопортрет Ван…
Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук оплатила пенсионерам покупки в…
Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца…
Актриса театра «Провинция» Марина Рузавина скончалась в Пензе на 27-м году…
Россияне назвали сумму для идеального…
Расстались за шаг до свадьбы: 3 крепкие пары проекта «Дом-2», которые так и не…
Флагманский кроссовер Hyundai Palisade стал на шаг ближе к появлению в…
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби после дебоша на борту…
Звезда проекта "Дом-2" Рима Пенджиева призналась, что сменит пол и станет…
Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль…
Прохор Шаляпин "засветился" в американском отеле в компании эффектной…
Релиз игры Dying Light 2 перенесли на неопределенный…
«Сатанинская секта»: Воля и Мартиросян пошутили над Бузовой в Comedy…
Елена Ваенга показала архивное фото в 16-летнем…
Ученые научились предсказывать успешность…
Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в полицию после драки с…
Влад Топалов ищет рецепты против «трений» с женой региной…
Названы 4 способа снизить риск заболеваний, связанных с употреблением…
Светлана Ходченкова произвела фурор горячими танцами на…
Совершенно новый легендарный мотоцикл Jawa нашли в гараже спустя 29…
В Аравийском море начались российско-японские…
Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без…
Медики сообщают, что рак шейки матки в скором времени может полностью…
Россия нарастит количество радаров для обнаружения гиперзвуковых целей в…
В Сети появились сведения, что Марина Африкантова и Роман Капаклы решили покинуть проект…
Володин поддержал призыв президента РФ о поправках в…
Просмотреть все новости