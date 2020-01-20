Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в полицию после драки с Шабариным





Драка между Дмитренко и Шабариным произошла 19 января. Причиной послужили якобы высокомерные высказывания со стороны Дмитрия в адрес Андрея. И хотя, по мнению большинства, удар получился легким и прошёл вскользь, лицо пострадавшего теперь украшает большой кровоподтёк.Организаторы телепроекта были вынуждены отправить Дмитренко в больницу. Взволнованная Ольга Рапунцель отправилась вместе с мужем. Но их поездка не ограничилась только посещением врача, который, со слов Ольги, диагностировал у её возлюбленного сотрясение мозга и перелом челюсти.Рапунцели решили обратиться в полицию и написать заявление, тем самым призвав к ответу дебошира Шабарина. Отметим, что пока не известно, как на данную ситуацию отреагирует администрация проекта. Всё дело в том, что, по некоторым данным, подобные действия запрещены контрактом, который в обязательном порядке подписывают все участники шоу.