Принц Гарри и Меган Маркл будут получать финансовую поддержку от принца Чарльза





По официальному заявлению пресс-службы Букингемского дворца от 18 января, принц Гарри и Меган Маркл перестали быть «высокопоставленными» членами королевской семьи. Однако после лишения парой титулов Их Высочеств, они продолжат получать финансовую помощь в течение года от принца Чарльза. Как информирует издание The Daily Telegraph, выплаты будут производиться из личных средств сына Елизаветы II. По оценкам компании BBC, получаемая принцем Гарри от отца ежегодная сума составляла 3,3 млн долларов, что позволяло покрывать около 95% всех расходов семьи.Напомним, что пара объявила о своем намерении выхода из монаршей семьи 8 января, после чего последовал переезд Меган Маркл вместе с сыном Арчи в Канаду. Принц Гарри во время благотворительного мероприятия в Лондоне 19 января выразил своё огорчение необходимостью отречься от престола и перестать служить Королеве Великобритании, но другого выбора, как отмечает герцог Сассекский, у него не было.