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Эксперт назвал пять способов «угробить» автомобиль зимой

Автомобильный эксперт Илья Пименов поделился информацией о вредных привычках некоторых водителей, которые могут оказаться вредными или даже опасными для транспортных средств в зимний период. Одной из них специалист называет начало движения с непрогретым двигателем.

«Каждый, даже самый современный и высокотехнологичный двигатель, нуждается хотя бы в самом минимальном прогреве, причем касается это не только зимы. Просто зимой этот момент является наиболее критическим», - подчеркнул Пименов. По утверждению эксперта, для прогрева мотора будет достаточно всего пяти минут, тем более, что правилами предусмотрен штраф за стоянку во дворе жилого дома с включенным мотором. Кроме того, в течение первых нескольких минут, по совету специалиста, лучше стараться двигаться максимально плавно, сильно не повышая обороты.

Еще одной опасной привычной автомобилистов Пименов называет «агрессивные» торможения и старты. Пробуксовка на светофоре даже с хорошо прогретым мотором всегда способствует ускоренному износу покрышек и подшипников ступиц, предупреждает эксперт. Более того, от этой привычки, по его словам, могут пострадать фрикционы при АКПП или сцепление при МКПП.

Наконец, эксперт призывает автомобилистов воздержаться от такого «зимнего» развлечения, как повороты и развороты «на ручнике». Применение стояночного тормоза автомобиля для выполнения таких маневров специалист, и вовсе, называет настоящим издевательством над транспортным средством.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:45

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