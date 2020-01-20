Шарлиз Терон окончательно испортила волосы экспериментами с прической
Известная американская актриса Шарлиз Терон в последнее время стала слишком часто менять цвет волос и прическу, из-за чего ее поклонники даже начали волноваться о том, все ли хорошо в жизни знаменитости. Более этого эти эксперименты с внешностью, как считают многие, окончательно испортили волосы артистки.
Всего за несколько последних месяцев Шарлиз Терон успела неоднократно, причем весьма радикально, сменить свою внешность – и каждый раз в основу этих изменений ложились новая прическа и новый цвет волос. Сначала актриса носила роскошные светлые локоны длиной до плеч, но позднее решилась состричь их до каре и выкраситься в каштановый цвет. Судя по всему, таких изменений звезде Голливуда показалось мало, поэтому позднее она, и вовсе, предстала перед изумленной публикой с очень короткой стрижкой, которая, впрочем, пришлась многим стилистам по душе.
Однако уже в декабре актрису стали все чаще замечать в головных уборах, которые скрывают ее волосы, отчего у поклонников сложилось мнение, что артистка попросту испортила волосы многочисленными экспериментами над ними. И эти опасения были не напрасными, ведь совсем недавно Терон появилась на одном из светских мероприятий с желтыми волосами и хорошо заметными отросшими корнями.
Всего за несколько последних месяцев Шарлиз Терон успела неоднократно, причем весьма радикально, сменить свою внешность – и каждый раз в основу этих изменений ложились новая прическа и новый цвет волос. Сначала актриса носила роскошные светлые локоны длиной до плеч, но позднее решилась состричь их до каре и выкраситься в каштановый цвет. Судя по всему, таких изменений звезде Голливуда показалось мало, поэтому позднее она, и вовсе, предстала перед изумленной публикой с очень короткой стрижкой, которая, впрочем, пришлась многим стилистам по душе.
Однако уже в декабре актрису стали все чаще замечать в головных уборах, которые скрывают ее волосы, отчего у поклонников сложилось мнение, что артистка попросту испортила волосы многочисленными экспериментами над ними. И эти опасения были не напрасными, ведь совсем недавно Терон появилась на одном из светских мероприятий с желтыми волосами и хорошо заметными отросшими корнями.