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"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины Пеговой

Игорь Верник на своей странице в Instagram поделился фотографиями с самолёта, на котором запечатлены актёры МХТ им. Чехова Ирина Пегова, Паулина Андреева, Игорь Верник и Станислав Дужников. При этом фанаты артиста констатировали, что на снимке Ирина Пегова получилась очень забавной.
"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины Пеговой

Актёры Московского художественного театра им. А.П.Чехова отправились на спектакль, который пройдёт в Екатеринбурге. В ходе перелёта им, судя по всему, стало скучно, и они решили сделать фото на память. Самый забавный кадр получился у Ирины Пеговой. Она корчила рожицы и улыбалась.

Игорь Верник в подписи к фотографии отметил, что в полёте открывается истинное лицо, и попросил своих поклонников присмотреться к тем, кто на заднем плане, а точнее, к нему и Паулине Андреевой. Подписчики актёра, в свою очередь, отметили, что снимки получились очень смешные и улучшают настроение. Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Ирина Пегова предпочла не размещать такие фотографии.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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