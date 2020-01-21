"В полёте открывается истинное лицо" : Игорь Верник показал забавное фото Ирины Пеговой

Актёры Московского художественного театра им. А.П.Чехова отправились на спектакль, который пройдёт в Екатеринбурге. В ходе перелёта им, судя по всему, стало скучно, и они решили сделать фото на память. Самый забавный кадр получился у Ирины Пеговой. Она корчила рожицы и улыбалась.Игорь Верник в подписи к фотографии отметил, что в полёте открывается истинное лицо, и попросил своих поклонников присмотреться к тем, кто на заднем плане, а точнее, к нему и Паулине Андреевой. Подписчики актёра, в свою очередь, отметили, что снимки получились очень смешные и улучшают настроение. Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Ирина Пегова предпочла не размещать такие фотографии.