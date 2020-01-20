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Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без фотошопа

Большинство знаменитостей на фотографиях хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, не исключение и участники телевизионного реалити-проекта «Дом-2». В любом случае рано или поздно в личном аккаунте Instagram они размещают снимки, где использован фотошоп.
Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без фотошопа

Одна из бывших героинь телестройки Элла Суханова когда пришла на проект, то показала, что она гордая и независимая особа. Ко всему известно, что Элла из семьи, где достаточно хороший достаток. По ее снимкам, которые она размещает в Сети, становится понятно, что Суханова не брезгует использовать фотошоп.

Не очень красива без использования различных фильтров и Ольга Рапунцель. Даже волосы, благодаря которым она получила настоящую славу на «Дом-2», уже потускнели. Однако если посмотреть на фотографии, которые появляются в интернете, так не кажется.

Популярна в социальных сетях и Марина Африкантова. Многие пользователи интернета утверждают, что в жизни она выглядит немного иначе, и до красотки, которая блещет на фотографиях, ей довольно далеко.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:02

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