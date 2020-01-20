Instagram или реальная жизнь: как выглядят участники проекта «Дом-2» без фотошопа





Одна из бывших героинь телестройки Элла Суханова когда пришла на проект, то показала, что она гордая и независимая особа. Ко всему известно, что Элла из семьи, где достаточно хороший достаток. По ее снимкам, которые она размещает в Сети, становится понятно, что Суханова не брезгует использовать фотошоп.Не очень красива без использования различных фильтров и Ольга Рапунцель. Даже волосы, благодаря которым она получила настоящую славу на «Дом-2», уже потускнели. Однако если посмотреть на фотографии, которые появляются в интернете, так не кажется.Популярна в социальных сетях и Марина Африкантова. Многие пользователи интернета утверждают, что в жизни она выглядит немного иначе, и до красотки, которая блещет на фотографиях, ей довольно далеко.